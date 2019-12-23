У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету: евакуювали понад 300 студентів
У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету
Фото: Інформатор
У момент прибуття рятувальників дев’ятиповерховий будинок був заповнений димомУ ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.
Займання сталося в корпусі № 8 за адресою вулиця Ніжинська, 29б.
З будівлі евакуювали понад 300 студентів. У результаті події ніхто не постраждав.
Як повідомляється, виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. У момент прибуття рятувальників дев’ятиповерховий будинок був заповнений димом.
«Частина рятувальників вирушила на розвідку і пошук вогнища загоряння, а частина приступила до евакуації студентів. Через серйозне задимлення рятувальники запросили підмогу», — йдеться в повідомленні.
У ході обстеження будівлі з’ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі. Це була не житлова кімната.
Займання оперативно ліквідували.
Джерело: Інформатор