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    У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету: евакуювали понад 300 студентів

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    У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету - У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету: евакуювали понад 300 студентів
    У Києві сталася пожежа в гуртожитку авіаційного університету
    Фото: Інформатор

    У момент прибуття рятувальників дев’ятиповерховий будинок був заповнений димом

    У ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.

    Займання сталося в корпусі № 8 за адресою вулиця Ніжинська, 29б.

    З будівлі евакуювали понад 300 студентів. У результаті події ніхто не постраждав.

    Як повідомляється, виклик на лінію 101 надійшов близько 00:35. У момент прибуття рятувальників дев’ятиповерховий будинок був заповнений димом.

    «Частина рятувальників вирушила на розвідку і пошук вогнища загоряння, а частина приступила до евакуації студентів. Через серйозне задимлення рятувальники запросили підмогу», — йдеться в повідомленні.

    У ході обстеження будівлі з’ясувалося, що загоряння сталося в підсобному приміщенні на першому поверсі. Це була не житлова кімната.

    Займання оперативно ліквідували.

    Джерело: Інформатор

    пожежа Київ рятувальники
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