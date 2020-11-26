У Києві знову майже 1400 нових хворих на коронавірус за добу

У Києві зростає кількість хворих на коронавірус, яким необхідна госпіталізація

У столиці найбільша кількість виявлених нових випадків Covid-19 серед усіх регіонів України

За минулу добу, 25 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1399 людей. Це на 419 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 листопада було 980 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 64019 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша кількість виявлених нових випадків захворювання на коронавірус серед усіх регіонів України.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях», – сказав він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 21942 особи (за добу 505), померли 1227 осіб (за добу 31).

У Київській області зафіксовано 34241 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 979 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 961 особу. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 11853 особи (за добу 180), померли 652 людини (за добу 8).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 677189 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 листопада зафіксовано 15331 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 25 листопада у Києві було підтверджено 62620 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 980 осіб.

У Київській області було зафіксовано 33262 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 961 новий хворий.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

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