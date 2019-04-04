У Києві з’явилася вулиця Джона Маккейна



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Американський сенатор Джон Маккейн був одним із найкращих лобістів України у світі

На Печерську вулицю перейменували на честь сенатора Маккейна

Київська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі в Печерському районі столиці на вулицю Джона Маккейна.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Харченко на своїй сторінці у Facebook.

Рішення підтримав 71 депутат.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року від раку мозку. Йому був 81 рік.

Маккейн відкрито критикував Барака Обаму за недостатню увагу до України. Під час масових протестів українців після силового розгону Євромайдану в Києві сенатор приїхав до Києва і 14 грудня 2013 року зустрівся з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та відвідав наметове містечко. Маккейн заявив, що якщо силові розгони протестів триватимуть і надалі, США повинні будуть застосувати проти їхніх винуватців економічні санкції. Наступного дня Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі прийшов на Євромайдан, де вони виступили на сцені перед мітингувальниками. Сенатори заявили про свою підтримку мирних протестів.

Після початку збройної агресії Росії проти України Маккейн, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, закликав американську владу допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

За даними експертного опитування, що було проведене на початку 2015 Інститутом світової політики, Маккейн посів третє місце у списку найкращих лобістів України у світі.

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