Кличко зустрівся з дружиною Маккейна (фото)



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Сінді Маккейн прибула до Києва у складі делегації, яка спостерігатиме за виборами в Україні

Делегація Міжнародного республіканського інституту спостерігатиме за демократичним процесом волевиявлення українців

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з дружиною американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн та делегацією Міжнародного республіканського інституту (IRI) й Інституту імені Маккейна університету штату Аризона. Делегація, в складі якої прибула Сінді Маккейн, спостерігатиме за демократичністю процесу волевиявлення громадян на виборах президента України, що відбудуться 31 березня. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

«Я дуже вдячний, що сенатор Маккейн завжди вболівав за Україну, приїздив на Майдан під час Революції гідності – підтримати Україну. І радий, що ми були знайомі, часто спілкувалися. Людина жива доти, доки живе пам’ять про неї. Ми завжди пам’ятатимемо Джона Маккейна, який був великим другом України», - зазначив Кличко під час зустрічі.

Сінді Маккей подякувала меру Києва за теплі слова та за те, що він був другом її чоловіка. «Він дуже любив Україну та її народ і переймався долею вашої держави. Я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримку України. Саме тому я сьогодні тут – аби продовжити його справу», - зауважила вона.

Делегація Міжнародного республіканського інституту спостерігатиме за демократичним процесом волевиявлення українців не тільки в Києві, а й в інших містах України.

Кличко поінформував представників організації про позитивні зміни, які відбулися в місті за останніх майже п’ять років. Також мер столиці наголосив на викликах, які долає Україна під час виборчої кампанії, - зростанні рівня популізму окремих політиків та бажанні ворогів України дестабілізувати ситуацію в країні.

«І важливо, не хто стане президентом. Найважливіше - щоб зберігся демократичний, проєвропейський курс України, - сказав Кличко. - Ми і далі продовжимо слідувати європейському напрямку розвитку, щоб Україна стала сильною і успішною демократичною державою, рівноправним членом європейської родини».

Сінді Маккейн запросила Віталія Кличка до Вашингтона поспілкуватися з американськими політиками та сенаторами про виклики, які стоять перед Україною та її майбутнім, та зауважила, що Кличко є найкращим промоутером України, до якого сьогодні дослухаються за кордоном.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року від раку мозку. Йому був 81 рік.