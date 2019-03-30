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    Політика

    Яценюк зустрівся із вдовою Маккейна

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    Яценюк зустрівся із вдовою Маккейна

    Яценюк висловив вдячність пані Маккейн «за слова підтримки, які вона адресувала всій нашій державі»

    У суботу, 30 березня, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк зустрівся із Сінді Маккейн, дружиною сенатора Джона Маккейна, яка прибула до Києва у складі делегації США для спостереження за ходом виборів президента України.

    «Для мене велика радість і честь зустрітися сьогодні з пані Сінді Маккейн, дружиною великого друга України, сенатора Джона Маккейна», - написав Арсеній Яценюк у своєму Facebook по завершенні зустрічі.

    Арсеній Яценюк висловив вдячність пані Маккейн «за слова підтримки, які вона адресувала всій нашій державі».

    Він підкреслив, що місія, з якою пані Маккейн прибула в Україну, - «це продовження цієї великої справи, яку проводив сенатор Маккейн задля допомоги нашій демократії, захисту національного суверенітету і втілення устремлінь на членство в НАТО і ЄС».

    «Упевнений, ми здолаємо всі випробування і разом переможемо», - написав Яценюк.

    Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року від раку мозку. Йому був 81 рік. 

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