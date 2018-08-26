Джон Маккейн. Цікаві факти про видатного американця

Поки всі співчувають з приводу смерті сенатора США Джона Маккейна, згадаймо кілька відомих і не дуже фактів із життя цього непересічного янкі.

Ну, як «кілька» - 20.

Отже.

Джон Маккейн народився на військовій авіабазі США в районі Панамського каналу.

І батько, і дід Маккейна були офіцерами ВМС США, мали бойовий досвід у Другу світову і дослужилися до адміралів.

Майбутній сенатор дуже любив жінок і не дуже любив дисципліну. У військово-морській академії постйно отримував догани, уже ставши військовим пілотом, тусив по нічних клубах чи як воно тоді звалося, і шокував громадськість романом з флоридською мегастриптизеркою на прізвисько «Флоридське полум'я»; а перша дружина в нього була модель, от.

29 липня 1967 року Маккейн, за всіма розкладами, мав би загинути під час знаменитої в історії американських ВМС пожежі на авіаносці «Форестол», коли одним із перших вибухнув літак, у кабіні якого саме сидів майбутній політик; тоді загинуло 134 особи.

Збитий над В'єтнамом радянською ракетою в жовтні 1967, льотчик Маккейн при катапультуванні зламав ногу й обидві руки, потрапив у полон і провів там п'ять із половиною років (ну, про полон ви знали).

Дізнавшись, що батько полоненого обіймає високу посаду в Тихоокеанському флоті США, в'єтнамці підлікували Маккейна, після чого стали піддавати його регулярним тортурам з метою отримання важливої інформації; одного разу він видав їм по пам'яті список гравців улюбленої команди з американського футболу, заявивши, що це імена офіцерів його ексадрильї.

Поки Маккейн був у полоні, його дружина Керол постраждала в автокатастрофі, яка спотворила її зовнішність; Маккейн подав на розлучення, лишивши, однак, колишній дружині їхній будинок і довічну оплату медичних процедур.

Друга дружина Маккейна (з 1980) Синді була викладачкою, а заодно - спадкоємицею великої пивної компанії.

1993 року Джон і Синді вдочерили тяжко хвору дівчинку з Бангладеш.

У 1982 році Маккейна обрано до Конгресу, де він, зокрема, спеціалізувався на проблемах індіанського населення США.

З 1994 разом із нечисленними однодумцями почав боротьбу за закон про обмеження впливу бізнесменів-спонсорів на діяльність політиків та партій; закон прийнятий лише 2002 року на хвилі «справи Енрону» і вважається найбільшим завоюванням Маккейна у політичних баталіях.

Під час праймеріз 2000 року було поширено чутки, що прийомна донька Маккейна насправді є його позашлюбною дочкою; ті праймеріз він програв Дж. Бушу-молодшому.

Сам Маккейн у ході кампанії обіцяв, що в разі його перемоги в усіх ліфтах Білого дому лунатиме його улюблена пісня Take A Chance On Me групи ABBA; проте розпочаті ще під час кампанії переговори з власниками авторських прав успіхом не увінчалися.

2005 року саме активний прбічник війни з Іраком Маккейн розробив і провів поправку, що припинила знущання з іракських та інших полонених на відомій базі Гуантанамо.

Штаб Маккейна під час президентської кампанії 2008 року очолював близький бізнес-партнер відомого нам Пола Манафорта Рік Девіс.

Ще 1999 року (!) Маккейн уперше публічно заявив про бажання військового крила російської еліти повернути контроль над Грузією; пізніше став одним з ініціаторів висунення на Нобелівську премію миру Саакашвілі та Ющенка.

З 2004 року Маккейну заборонено в'їзд до Білорусі, з березня 2014-го - до Росії.

В травні 2017 в інтерв'ю австралійському телеканалу Ей-Бі-Сі назвав Путіна більшою загрозою для світу, ніж ІДІЛ.

Джон Маккейн не дожив до свого 82-річчя лише чотирьох днів.

Джерело: блог Олександра Михельсона

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