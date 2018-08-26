  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Михельсон

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Джон Маккейн. Цікаві факти про видатного американця

    • Олександр Михельсон

      Журналіст

    • Розсилка
    Джон Маккейн. Цікаві факти про видатного американця

    Поки всі співчувають з приводу смерті сенатора США Джона Маккейна, згадаймо кілька відомих і не дуже фактів із життя цього непересічного янкі.

    Ну, як «кілька» - 20.

    Отже.

    • Джон Маккейн народився на військовій авіабазі США в районі Панамського каналу.
    • І батько, і дід Маккейна були офіцерами ВМС США, мали бойовий досвід у Другу світову і дослужилися до адміралів.
    • Майбутній сенатор дуже любив жінок і не дуже любив дисципліну. У військово-морській академії постйно отримував догани, уже ставши військовим пілотом, тусив по нічних клубах чи як воно тоді звалося, і шокував громадськість романом з флоридською мегастриптизеркою на прізвисько «Флоридське полум'я»; а перша дружина в нього була модель, от.
    • 29 липня 1967 року Маккейн, за всіма розкладами, мав би загинути під час знаменитої в історії американських ВМС пожежі на авіаносці «Форестол», коли одним із перших вибухнув літак, у кабіні якого саме сидів майбутній політик; тоді загинуло 134 особи.
    • Збитий над В'єтнамом радянською ракетою в жовтні 1967, льотчик Маккейн при катапультуванні зламав ногу й обидві руки, потрапив у полон і провів там п'ять із половиною років (ну, про полон ви знали).
    • Дізнавшись, що батько полоненого обіймає високу посаду в Тихоокеанському флоті США, в'єтнамці підлікували Маккейна, після чого стали піддавати його регулярним тортурам з метою отримання важливої інформації; одного разу він видав їм по пам'яті список гравців улюбленої команди з американського футболу, заявивши, що це імена офіцерів його ексадрильї.
    • Поки Маккейн був у полоні, його дружина Керол постраждала в автокатастрофі, яка спотворила її зовнішність; Маккейн подав на розлучення, лишивши, однак, колишній дружині їхній будинок і довічну оплату медичних процедур.
    • Друга дружина Маккейна (з 1980) Синді була викладачкою, а заодно - спадкоємицею великої пивної компанії.
    • 1993 року Джон і Синді вдочерили тяжко хвору дівчинку з Бангладеш.
    • У 1982 році Маккейна обрано до Конгресу, де він, зокрема, спеціалізувався на проблемах індіанського населення США.
    • З 1994 разом із нечисленними однодумцями почав боротьбу за закон про обмеження впливу бізнесменів-спонсорів на діяльність політиків та партій; закон прийнятий лише 2002 року на хвилі «справи Енрону» і вважається найбільшим завоюванням Маккейна у політичних баталіях.
    • Під час праймеріз 2000 року було поширено чутки, що прийомна донька Маккейна насправді є його позашлюбною дочкою; ті праймеріз він програв Дж. Бушу-молодшому.
    • Сам Маккейн у ході кампанії обіцяв, що в разі його перемоги в усіх ліфтах Білого дому лунатиме його улюблена пісня Take A Chance On Me групи ABBA; проте розпочаті ще під час кампанії переговори з власниками авторських прав успіхом не увінчалися.
    • 2005 року саме активний прбічник війни з Іраком Маккейн розробив і провів поправку, що припинила знущання з іракських та інших полонених на відомій базі Гуантанамо.
    • Штаб Маккейна під час президентської кампанії 2008 року очолював близький бізнес-партнер відомого нам Пола Манафорта Рік Девіс.
    • Ще 1999 року (!) Маккейн уперше публічно заявив про бажання військового крила російської еліти повернути контроль над Грузією; пізніше став одним з ініціаторів висунення на Нобелівську премію миру Саакашвілі та Ющенка.
    • З 2004 року Маккейну заборонено в'їзд до Білорусі, з березня 2014-го - до Росії.
    • В травні 2017 в інтерв'ю австралійському телеканалу Ей-Бі-Сі назвав Путіна більшою загрозою для світу, ніж ІДІЛ.
    • Джон Маккейн не дожив до свого 82-річчя лише чотирьох днів.

     

    Джерело: блог Олександра Михельсона

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ІДІЛ США Путін Джон Маккейн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ