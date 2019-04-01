У Києві з’явиться вулиця на честь сенатора Маккейна



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Президент України Петро Порошенко зустрівся з вдовою сенатора США Джона Маккейна Сінді Маккейн

Сенатор Джон Маккейн був великим другом України

Президент України Петро Порошенко пообіцяв вдові сенатора Джона Маккейна назвати вулицю в Києві на його честь.

Про це він сказав Сінді Маккейн, яка прибула до Києва в межах спостережної місії за проведенням виборів президента, передає прес-служба президента.

Важливу увагу під час зустрічі було також надано виборам президента України.

Надано високу оцінку тому, що перший тур президентських виборів відбувся вільно та чесно, а Україна переконливо продемонструвала високі стандарти виборчих перегонів та політичної змагальності.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня 2018 року від раку мозку. Йому був 81 рік.

Українські політики висловили співчуття родині і американському народу у зв’язку зі смертю сенатора штату Аризона, великого друга України Джона Маккейна.

Маккейн відкрито критикував Барака Обаму за недостатню увагу до України. Під час масових протестів українців після силового розгону Євромайдану в Києві сенатор приїхав до Києва і 14 грудня 2013 року зустрівся з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та відвідав наметове містечко. Маккейн заявив, що якщо силові розгони протестів триватимуть і надалі, США повинні будуть застосувати проти їхніх винуватців економічні санкції. Наступного дня Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі прийшов на Євромайдан, де вони виступили на сцені перед мітингувальниками. Сенатори заявили про свою підтримку мирних протестів.

Після початку збройної агресії Росії проти України Маккейн, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, закликав американську владу допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

За даними експертного опитування, що було проведене на початку 2015 Інститутом світової політики, Маккейн посів третє місце у списку найкращих лобістів України у світі.

У новорічну ніч 2017 року провів у Маріуполі, де заявив, що США мають надати летальну зброю Україні.

Маккейн порівнював політику Ангели Меркель щодо Володимира Путіна, а саме відмову надати Україні зброю з політикою замирення Німеччини перед Другою світовою війною.

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