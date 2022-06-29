Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)

Величезний град сильно пошкодив автівки

На Київщині у Броварському районі випав сильний град. Очевидці оприлюднюють фото у соцмережах та телеграм-каналах.

При цьому, градини мали розмір з куряче яйце.

Величезний град сильно пошкодив автівки.

Так, на декількох фото видно, наскільки сильно град пошкодив автівку: розбите переднє та заднє скло.

Як повідомлялося, негода неабияк наполошила киян, які сплутали звуки грому з вибухами.

Синоптикиня Наталка Діденко поспішила заспокоїти киян, що голосні звуки в небі над столицею – то зірниці.

«Неймовірна зірниця над Києвом – відлуння грозового ареалу, що розташувався на північний схід, схід від столиці. Не лякайтеся – це зірниці! Літо», – написала Діденко у Facebook.

У середу, 29 червня, в Україні буде спека, однак у більшості регіонів вдень можливі грози, град та шквали.