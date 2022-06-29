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  4. Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)
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    Новини

    Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)

    На Київщині випав величезний град - Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)
    На Київщині випав величезний град
    фото: t.me/kievreal

    Величезний град сильно пошкодив автівки

    На Київщині у Броварському районі випав сильний град. Очевидці оприлюднюють фото у соцмережах та телеграм-каналах.

    При цьому, градини мали розмір з куряче яйце.

    Величезний град сильно пошкодив автівки.

    Так, на декількох фото видно, наскільки сильно град пошкодив автівку: розбите переднє та заднє скло.

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    Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)
    Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)
    Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)
    фото: t.me/kievreal

    Як повідомлялося, негода неабияк наполошила киян, які сплутали звуки грому з вибухами.

    Синоптикиня Наталка Діденко поспішила заспокоїти киян, що голосні звуки в небі над столицею – то зірниці.

    «Неймовірна зірниця над Києвом – відлуння грозового ареалу, що розташувався на північний схід, схід від столиці. Не лякайтеся – це зірниці! Літо», – написала Діденко у Facebook.

    У середу, 29 червня, в Україні буде спека, однак у більшості регіонів вдень можливі грози, град та шквали.

    Теги: прогноз погоди спека Київщина негода Наталка Діденко літо
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    Під Києвом величезний град пошкодив автівки (фото)