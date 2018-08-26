Смерть Маккейна. Українські політики про великого друга України



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Фото: EPA Джон Маккейн на сцені Євромайдану

Українські політики відзначили стійкість переконань Маккейна

Українські політики висловили співчуття родині і американському народу у зв’язку зі смертю сенатора штату Аризона, великого друга України Джона Маккейна.

Урядовці і дипломати відзначили роль американського високопосадовця у підтримці демократії в Україні, характеризуючи його як людину зі стійкими переконаннями.

Зокрема, президент Петро Порошенко нагадав, що Маккейн підтримував дух українських військових на Донбасі.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україні бракуватиме Маккейна.

«Ви були справжнім нашим другом і прикладом принципового політика. Україні вас бракуватиме. Спочивайте з миром, сенаторе Маккейн», - йдеться у його дописі на Facebook.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив упевненість, що Маккейна ніким не замінити.

В України багато друзів. Але Джона Маккейна ніким не замінити. Добро та принципи - без компромісів: його життя стало прикладом для всіх нас. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 26, 2018

Україна втратила великого Друга, який справді вболівав за неї, написав у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк написав, що сенатор Маккейн вірив у правду і зневажав компроміси з нею.

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначила, що сенатор мав своєрідний «самурайський кодекс» політика.

Голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив, що Маккейн не був «політкоректним» і не плив за течією фальшивого мейнстріму.

Український дипломат Данило Лубківський висловив жаль з приводу смерті Маккейна і запропонував вшанувати його ім’я у Києві.

Посол України в Австрії Олександр Щерба згадав, як у 2004 році сенатор підтримав дипломатів, що виступили проти фальсифікації тогочасних президентських виборів. На той час Щерба працював радником у посольстві України у Вашингтоні і відповідав за зв'язки із Конгресом США.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Маккейн відкрито критикував Барака Обаму за недостатню увагу до України. Під час масових протестів українців після силового розгону Євромайдану в Києві сенатор приїхав до Києва і 14 грудня 2013 року зустрівся з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та відвідав наметове містечко. Маккейн заявив, що якщо силові розгони протестів триватимуть і надалі, США повинні будуть застосувати проти їхніх винуватців економічні санкції. Наступного дня Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі прийшов на Євромайдан, де вони виступили на сцені перед мітингувальниками. Сенатори заявили про свою підтримку мирних протестів.

Після початку збройної агресії Росії проти України Маккейн, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, закликав американську владу допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною.

За даними експертного опитування, що було проведене на початку 2015 Інститутом світової політики, Маккейн посів третє місце у списку найкращих лобістів України у світі.

У новорічну ніч 2017 року провів у Маріуполі, де заявив, що США мають надати летальну зброю Україні.

Маккейн порівнював політику Ангели Меркель щодо Володимира Путіна, а саме відмову надати Україні зброю з політикою замирення Німеччини перед Другою світовою війною.