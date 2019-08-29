У київських дитсадочках знайшлося близько трьох тисяч вільних місць



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Минулого навчального року 48 закладів дошкільної освіти були укомплектовані менше ніж на 100%

За даними системи електронного запису в закладах дошкільної освіти Києва наявні близько 3 тисяч вільних місць. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

«У дитячих садочках Києва наявні вільні місця, але ці заклади освіти територіально не співпадають із потребами мешканців. Минулого навчального року 48 закладів дошкільної освіти були укомплектовані менше ніж на 100%», – зазначила вона.

Фіданян додала, що найбільше таких закладів у Деснянському, Оболонському та Дніпровському районах.

«З початку нового навчального року в системі електронного запису запрацює електронний табель відвідування, який надасть можливість щоденно побачити реальну укомплектованість усіх вікових груп і наявність вільних місць у них», – сказала Фіданян.

Такий сервіс буде використовуватись для автоматичного нарахування батьківської плати за харчування дітей.

Нагадаємо, що в першому півріччі 2019 року в Києві запроваджено базовий фінансовий норматив дошкільної освіти, що становить 2490 грн. Саме таку суму на місяць сплачує місто за перебування кожної дитини-киянина у приватних і муніципальних закладах дошкільної освіти столиці. Так, вже 191 київська родина скористалась такою послугою, щоб компенсувати вартість навчання своєї дитини у приватному садочку.

Сім’ї, які не мають реєстрації у Києві та не користуються муніципальною карткою «Картка киянина», сплачують вартість базового фінансового нормативу самостійно, або це за них може зробити їхня територіальна громада. Так, у першому півріччі 2019 року БФН сплачували батьки 24 дітей, що навчаються у 21 комунальному дошкільному закладі Голосіївського, Дніпровського, Святошинського та Солом’янського районів.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, де показав як відбувається реконструкція дитячого садочка №593 на вулиці Макіївській в Оболонському районі столиці.