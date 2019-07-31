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    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)

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    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)

    Оновлений садок планують відкрити до кінця жовтня

    Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, де показав як відбувається реконструкція дитячого садочка №593 на вулиці Макіївській в Оболонському районі столиці.

    «Ми продовжуємо будувати та реконструювати дитячі садочки, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці. Сьогодні триває повна реконструкція дитсадка №593 на вулиці Макіївській. Оновлений садок плануємо відкрити до кінця жовтня», - написав мер. 

    Так, за словами Кличка, у приміщенні закладу дошкільної освіти деякий час була гімназія-інтернат, потім декілька років воно стояло покинутим і було непридатним для навчання дітей. 

    Там уже здійснили ремонт покрівлі, утеплили фасад, замінили всі вікна на енергозберігаючі, проклали нові інженерні мережі, облаштували дитячі майданчики. «У садку буде тепла підлога і автономний теплопункт, тому батьки дітей не хвилюватимуться щодо перебоїв з гарячою водою, - зазначив Кличко. - Наразі будівельники завершують роботи з фарбування фасаду, продовжують ремонт внутрішніх приміщень садочка, здійснюють благоустрій території».

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    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)
    Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)

    Садок, що відкриють, розрахований на 205 дітей - 11 груп. В оновленій будівлі, окрім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштують сучасні спортивну та музичну зали, харчоблок, медичний блок, пральню.

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