Кличко показав, як реконструюють покинутий раніше дитсадок (фото, відео)



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Оновлений садок планують відкрити до кінця жовтня

Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, де показав як відбувається реконструкція дитячого садочка №593 на вулиці Макіївській в Оболонському районі столиці.

«Ми продовжуємо будувати та реконструювати дитячі садочки, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці. Сьогодні триває повна реконструкція дитсадка №593 на вулиці Макіївській. Оновлений садок плануємо відкрити до кінця жовтня», - написав мер.

Так, за словами Кличка, у приміщенні закладу дошкільної освіти деякий час була гімназія-інтернат, потім декілька років воно стояло покинутим і було непридатним для навчання дітей.

Там уже здійснили ремонт покрівлі, утеплили фасад, замінили всі вікна на енергозберігаючі, проклали нові інженерні мережі, облаштували дитячі майданчики. «У садку буде тепла підлога і автономний теплопункт, тому батьки дітей не хвилюватимуться щодо перебоїв з гарячою водою, - зазначив Кличко. - Наразі будівельники завершують роботи з фарбування фасаду, продовжують ремонт внутрішніх приміщень садочка, здійснюють благоустрій території».

Садок, що відкриють, розрахований на 205 дітей - 11 груп. В оновленій будівлі, окрім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштують сучасні спортивну та музичну зали, харчоблок, медичний блок, пральню.