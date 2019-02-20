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    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини

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    Відремонтовано операційне відділення&nbsp;Київської міської клінічної лікарні №1&nbsp; - У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    Відремонтовано операційне відділення Київської міської клінічної лікарні №1 

    Віталій Кличко перевірив, як відремонтували два відділення Київської міської клінічної лікарні №1

    Мер Києва Віталій Кличко перевірив після ремонту два відділення Київської міської клінічної лікарні №1 - операційне відділення та відділення рентген-ендоваскулярної хірургії. Ремонтні роботи в лікарні тривали більше року. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

    «Нове відділення рентген-ендоваскулярної хірургії з гібридною операційною надасть можливість для більш ефективної і сучасної невідкладної кардіологічної допомоги киянам, - зазначив Кличко. - Що стосується операційного відділення, то там збільшили кількість операційних до шести. В обох відремонтованих відділеннях встановили обладнання європейського рівня, що надасть можливість киянам отримувати цілодобову медичну допомогу за найвищими стандартами якості».

    В оновлених операційних лікарні тепер є можливість і для застосування телемедицини. Зокрема, дистанційного залучення лікарів з будь-якої лікарні України чи світу. 

    «Якщо потрібна допомога, консультації фахівців з будь-якого куточку світу, в лікарні - за допомогою телемедицини - є можливість разом з лікарями з інших країн проводити операції», - зауважив мер.

    Міська клінічна лікарня №1 функціонує уже більше 60 років та розрахована на 605 ліжок. На її базі створені унікальні клініки та центри з універсальними операційними. Щороку в лікарні №1 отримують медичну допомогу близько 30 тис. осіб. 

    Тільки в операційному відділенні за 2018 рік було виконано 9,7 тис. оперативних втручань.

    Так, за словами мера Києва, на капітальний ремонт лікарні в 2017-2018 роках виділили більше 60 млн гривень, на закупівлю обладнання – понад 80 млн гривень.

    На ці кошти, зокрема, закупили агіографічну установку та відеоколоноскоп, 4 операційних столи, 2 ендоскопічних стійки, 6 наркозно-дихальних апаратів, 2 апарати штучної вентиляції легень експертного класу, 7 хірургічних та 6 анестезіологічних консолі, апарат УЗД експертного класу, 2 дефібрилятори, комплект артроскопічного обладнання, С-арочну рентгенівську систему.

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    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини
    У київській лікарні з’явилася можливість для застосування телемедицини

    Також Кличко зазначив, що цього року столична влада планує розпочати будівництво лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої медичної допомоги на правому березі. 

    Всього у столичному бюджеті на 2019 рік на сферу охорони здоров’я передбачено майже 11 мільярдів гривень.

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