У Київській області палав склад меблів (фото)

До гасіння пожежі було залучено 44 особи та вісім одиниць техніки

У місті Біла Цeрква на території КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» стала масштабна пожежа. Горіа виробничо-складська будівля з виробництва меблів, повідомляє прессужба ДСНС

«10 лютого о 19:27 у м. Біла Церква на території КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» у виробничо-складській будівлі з виробництва меблів (ангарного типу, розміром 20х100 м) виникла пожежа на площі близько 400 кв.м. О 20:22 пожежу в м. Біла Церква у виробничо-складській будівлі (розміром 20х100 м) локалізовано на площі 2000 кв.м. О 21:30 пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 44 особи та вісім одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах

Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.