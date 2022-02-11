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    У Київській області палав склад меблів (фото)

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    Причина пожежі встановлюється - У Київській області палав склад меблів (фото)

    Причина пожежі встановлюється

    фото: ДСНС

    До гасіння пожежі було залучено 44 особи та вісім одиниць техніки

    У місті Біла Цeрква на території КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» стала масштабна пожежа. Горіа виробничо-складська будівля з виробництва меблів, повідомляє прессужба ДСНС

    «10 лютого о 19:27 у м. Біла Церква на території КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» у виробничо-складській будівлі з виробництва меблів (ангарного типу, розміром 20х100 м) виникла пожежа на площі близько 400 кв.м. О 20:22 пожежу в м. Біла Церква у виробничо-складській будівлі (розміром 20х100 м) локалізовано на площі 2000 кв.м. О 21:30 пожежу ліквідовано», – йдеться у повідомленні.

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    У Київській області палав склад меблів (фото)
    У Київській області палав склад меблів (фото)
    У Київській області палав склад меблів (фото)
    У Київській області палав склад меблів (фото)
    У Київській області палав склад меблів (фото)
    У Київській області палав склад меблів (фото)

    До гасіння пожежі було залучено 44 особи та вісім одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, на Одещині спалахнула масштабна пожежа на складах

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

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    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники Біла Церква
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    У Київській області палав склад меблів (фото)