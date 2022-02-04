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    У Києві палала меблева фабрика (фото)

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    Пожежу на фабриці можна було побачити з будь-якої точки лівого берега - У Києві палала меблева фабрика (фото)
    Пожежу на фабриці можна було побачити з будь-якої точки лівого берега
    фото: novyny.live

    Попередньо, високовольтний кабель і став причиною загоряння

    У Дніпровському районі столиці у ніч на 4 лютого сталася пожежа. Горіла меблева фабрика на вулиці Олекси Довбуша, 35, повідомляє «Надзвичайне.Live».

    На місце події були направлені бійці 16 пожежної частини державної служби з надзвичайних ситуацій.

    По прибуттю було встановлено, що пожежа сталася на меблевому виробництві, а горить сміття і дерев'яні відходи на площі близько 50 квадратних метрів. Пожежу на фабриці можна було побачити з будь-якої точки Лівого берега.

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    У Києві палала меблева фабрика (фото)
    У Києві палала меблева фабрика (фото)
    У Києві палала меблева фабрика (фото)
    У Києві палала меблева фабрика (фото)

    Під час ліквідації полум'я, пожежники зіткнулися з ще однією проблемою – підійти до вогню близько не було можливості. Незважаючи на те що черговий електрик знеструмив всю фабрику, рятувальників било електричним струмом. Причина – високовольтний кабель, який був прокладений від сусіднього підприємства.

    Попередньо, саме високовольтний кабель і став причиною загоряння. Однак, чи так це, належить з'ясувати пожежним інспекторам.

    Рятувальники ліквідували пожежу до того, як вогонь поширився на склади з деревиною, які знаходяться неподалік.

    Як повідомлялося, у пожежі на Київщині загинула жінка.

    Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

    Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.

    Теги: пожежа Київ рятувальники будинок
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    У Києві палала меблева фабрика (фото)