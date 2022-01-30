З балконів кликали на допомогу: у Львові під час пожежі вогнеборці врятували сімох людей (відео)

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику з вікон квартири вибивався дим

Пожежа у одній із квартир чотириповерхового будинку трапилася у Львові. Повідомлення про вогонь на вулиці Хорватській, 3 надійшли до Служби порятунку 29 січня о 20:15. Про це інформує ДСНС України.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику з вікон квартири вибивався дим.

Люди, через задимлення на верхніх поверхах, вийшли на балкони та кликали на допомогу. Рятувальники вивели на свіже повітря 7 людей, з них 4 дитини. А також, аби гарантувати безпеку людям, вогнеборці евакуювали ще 13 мешканців будинку.

Пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м.

Через займання ніхто не постраждав. Причину появи вогню встановлюють правоохоронні органи.

До ліквідації пожежі залучали 18 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Раніше у місті Львів на першому поверсі житлового будинку спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

25 грудня на Львівщині вибухнув газ у житловому будинку: постраждали п'ятеро осіб. В результаті вибуху будинок зруйновано було повністю.

Нещодавно у місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух побутового газу у житловому будинку, який зруйнував два поверхи будівлі.

Також у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири опинився у лікарні.

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