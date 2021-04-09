У Київській області продовжили посилений карантин

Посилені обмеження діятимуть щонайменше до 23 квітня

У Київській області продовжили дію протиепідемічних заходів через коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА.

Зазначається, що майже щодня в області фіксують дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації.

«Ситуація з поширенням Covid-19 в нашій області залишається складною. Майже щодня фіксуємо дуже високий рівень захворюваності та госпіталізації. В той же самий час ми бачимо, що напруженість стану справ продовжує варіюватися в залежності від території. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області до 23 квітня. Ще раз наголошую кожна громада має окремо приймати рішення про застосування заходів, передбачених цим протоколом, оцінюючи ситуацію на своїй території», – заявив глава ОДА Василь Володін.

Зокрема, на території області вирішено:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня протиепідемічної небезпеки.

Нагадаємо, у Київській області загалом 104 452 випадків коронавірусу. За добу виявлено 1 265 пацієнтів з коронавірусом. Хворіє 507, одужали 717 людей, від ускладнень померло 41.

Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях. Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).