Херсон посилює карантин на п'ять днів

Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в «жовтій» зоні

Карантин у Херсоні вирішили ще більше посилити на п'ять днів. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань надзвичайних ситуацій. Про це йдеться в повідомленні Херсонської міської ради у Facebook.

Таким чином, з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно в Херсоні буде заборонено:

перебування на територіях загального користування без захисної маски;

прийом відвідувачів у ресторанах (крім доставки і на винос, а також літніх майданчиків) - при цьому наповненість не перевищує 50%, режим роботи - до 20:00;

прийом відвідувачів в ТРЦ та інших розважальних закладах;

робота непродовольчих ринків;

проведення всіх масових заходів (крім матчів без глядачів);

прийом відвідувачів установами культури, крім роботи автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

прийом відвідувачів суб'єктами торговельного і побутового обслуговування, крім адресної доставки, надання фінансових та телекомунікаційних послуг.

При цьому з 10 по 18 квітня дозволено навчання в дистанційній формі в закладах позашкільної освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Херсонська область ввела жорсткий карантин, незважаючи на те, що знаходиться в «жовтій» зоні.

Сьогодні Івано-Франківськ вийшов з «червоної» зони карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків у регіоні.

Тим часом Харківська область 11 квітня перейде у «червону» зону.

В Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Водночас, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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