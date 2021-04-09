Опубліковано постанову про виплати ФОПам: хто отримає «карантинні» 8 тис. грн

Заявку на отримання грошей можна буде подавати вже наступного тижня

Карантинні виплати зможуть отримати ті ж самі підприємці, яким допомога надавалася під час зимового локдауну

Кабінет міністрів опублікував постанову про виплати ФОПам за «червону» зону карантину. Уряд визначив перелік підприємців, які зможуть отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті Кабміну.

Згідно з текстом опублікованого документу, карантинні виплати зможуть отримати ті ж самі підприємці, яким допомога надавалася під час зимового локдауну. Уряд залишив перелік основних видів економічної діяльності, який діяв під час виплат у грудні-січні.

Однак допомогу отримають ФОПи не у всіх зонах карантину. По 8 тисяч гривень зможуть отримати у регіоні, де встановлена «червона» зона карантину.

За виплатою можна звертатися протягом 30 днів із дня запровадження «червоного» рівня. Якщо ж людина працює в регіоні, в якому такі обмеження вже були раніше, то відлік цих 30 календарних днів починається через 10 днів після набрання чинності закону.

Заяву на отримання карантинних виплат можна сформувати та подати через веб-портал електронних послуг «Дія», а також з використанням мобільного застосунку «Дія».

У заяві потрібно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Заявку можна буде подавати вже наступного тижня.

Сьогодні набув чинності закон про карантинні виплати.

Додамо, що Харківська область 11 квітня перейде у «червону» зону. Також Херсон посилює карантин на п'ять днів.

Натомість Івано-Франківськ вийшов з «червоної» зони карантину. Це означає, що бізнес в регіоні знову зможе працювати з дотриманням певних заходів. «Укрзалізниця» відновила продаж квитків у регіоні.

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