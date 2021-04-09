«Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківщини

У «червоній» зоні для поїздів далекого сполучення все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області

Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони

Компанія-перевізник «Укрзалізниця» відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також зазначив, що протягом тижня надасть пропозиції щодо організації перевезень у Харківській області, яка потрапила до «червоної» зони.

Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться.

У «червоній» зоні для поїздів далекого сполучення все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

10 квітня з 00.00 Івано-Франківська область виходить із «червоної» зони адаптивного карантину та потрапляє у «жовту». Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначав, що регіон може вийти з «червоної» зони вже 9 числа.

Однак у «жовтій» зоні є свої обмеження, заборонено перебувати у громадських місцях та транспорті без маски та пересуватися вулицею без документів, що посвідчують особу та самовільно залишати місця самоізоляції.

Нагадаємо, що Харківська область 11 квітня перейде у «червону» зону.

В Україні за минулу добу, 8 квітня, виявлено 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 864), Дніпропетровській (1 665), Львівській (1 639), Київській (1 265) та Харківській (1 194) областях.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Водночас, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну.

Очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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