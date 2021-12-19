У «Київтеплоенерго» зізналися, що частина киян переплачує за тепло: хто платить більше

У «Київтеплоенерго» пояснили, чому змінилися платіжки за тепло та гарячу воду

Середня вартість теплоенергії у столиці України, де за приладами обліку обладнано як 80% житла, у листопаді становила 22,6 гривень за кв. м. Проте на киян, які не мають індивідуальних лічильників, і при цьому проживають у будинку, де цими приладами обладнано 80−90% квартир, розподіляється вартість фактично спожитого будинком обсягу теплової енергії, виходячи із площі квартири. У «Київтеплоенерго» пояснили, що так відбувається через недосконалість чинної методики, тому ініціюють внесення до неї змін.

«Запропонували встановити верхню межу нарахувань для будинків, де понад 70% квартир обладнано індивідуальними приладами обліку», – пояснив журналістам UBR директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Однак поки що такі зміни не внесені, переплати уникнути не вдасться, хіба що встановити в квартирі прилад обліку реально спожитої теплоенергії (додатково за правилами оплачується і опалення місць загального користування).

Нагадаємо, що починаючи з грудня 2021 року, у платіжках за комуналку вперше з'явилися нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. І якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла та гарячої води мешканці платили у вигляді внесків, то тепер це включено до плати за абонентське обслуговування.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.