Стало відомо, скільки українців втратити субсидії після перевірки

Близько 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію

Ті громадяни, які після верифікації не отримали субсидії, не втратили права на неї

Внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї. Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

«Близько 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію. Але це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватися. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась», – заявив Музиченко.

Серед причин відмови у призначенні субсидій він назвав наявність депозитів понад 100 тис. грн, два-три та більше житлових приміщень у власності, або наявність працездатних членів сімей, які роками ніде не працюють і не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Музиченко підкреслив, що використання коштів платників податків має бути адресним і всі домогосподарства, які дійсно потребують субсидій, будуть їх отримувати.

За словами урядовця, у середньому рівень оплати житлово-комунальних послуг одержувачами субсидій складає майже 98%, тоді як в цілому країною цей показник в окремі періоди може становити 87-88%.

Також заступник міністра пояснив, що субсидію можна отримати навіть у випадку наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, простроченої понад три місяці. Для цього потрібно лише укласти договір про реструктуризацію цієї заборгованості з надавачами комунальних послуг, перед якими існує борг.

Наприкінці вересня повідомлялося, що борги за комунальні послуги стрімко зростають. Кількість стягнень зросла втричі.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.