У платіжках з'явився новий тариф: скільки та за що доведеться платити

Ця плата прив'язана до прожиткового мінімуму, регулярно підвищуватиметься і вноситься незалежно від сезону

Кияни отримали нові платіжки за комунальні послуги, де вказано додатковий платіж від постачальника – абонентська плата. Про це написав у Facebook Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Абонентську плату вам виставлятимуть за постачання тепла, гарячої води, послуг водоканалів та вивезення ТПВ. Затверджується вартість абонентської плати за формулою, і в ній є граничний розмір», – написав Попенко.

Максимальна сума абонплати, яку братимуть з однієї квартири – 30,95 гривень за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 гривні за послугу з постачання гарячої води.

Ця плата прив'язана до прожиткового мінімуму, регулярно підвищуватиметься і вноситься незалежно від сезону. А із грудня 2020 року прожитковий мінімум становить 2189 гривень. Отже, додатково українці заплатять на 111,7 грн без банківської комісії.

«Якщо брати в сумі, то це додатково українці заплатять щомісяця на 2,01 млрд гривень більше за комунальні послуги. За рік це виходить 24,127 млрд гривень», – звернув увагу експерт.

Абонплата з'явилася у квитанціях за тепло та гарячу воду. У платіжках прописано, скільки абонент повинен заплатити за обслуговування будинку.

Якщо раніше заміну будинкових лічильників тепла та гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то тепер це включено до плати за абонентське обслуговування. Такі нововведення передбачені Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Абонплата за тепло та гарячу воду включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла та витрати, пов'язані з розподілом та адмініструванням послуг.

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.