Патріоти пікетуватимуть концерт російського репера «Басти» у Києві 19 грудня

Активісти виступають проти незаконних виступув російських артистів в Україні

Патріотично налаштовані українські активісти націлені пікетувати виступ у столиці України російського репера «Басти», який проводить тур містами нашої країни. Про це заявили представники громадянського руху «Українська Дія» у Facebook.

«19 грудня 2021 року з 19:30 до 20:30 представники руху «Українська Дія» та инші свідомі українці пікетуватимуть незаконний концерт московського репера «Басти» біля входу до клюбу StereoPlaza у Києві по просп. Лобановського 119. Додаткова інформація – за тел. 0638699516, Олексій Кляшторний»,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російський репер Василь Вакуленко («Баста») виступив 17 грудня у Палаці спорту в Харкові.

Попри політичну позицію «Басти», на концерт прийшли сотні українців. Зал був щільно заповнений фанатами репера, без дотримання карантинних заходів, зокрема соціальної дистанції.

Напередодні організатори обіцяли «великий виступ артиста в Україні після літнього аншлагу». Квитки коштували від 650 гривень.

У неділю, 19 грудня, «Баста» планує виступити в Києві.

Нагадаємо, український музикант і лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта розкритикував українців, які у час російської агресії, продовжують ходити на концерти артистів із ворожої країни, зокрема на пропутінського «Басту».

До слова, стало відомо, що одіозний російський репер Васілій Вакуленко, відомий як Баста, який свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого РФ Криму, планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні. Виступ заплановано на 19 грудня у київському нічному клубі «Stereo plaza».

Також у жовтні громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

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