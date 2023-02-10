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Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог веде наступальні дії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог веде наступальні дії
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Ніч минула гучно в декількох областях України. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав 52 авіаційних та шість ракетних ударів, два з яких – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Ситуація залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Сеньківка і Гай Чернігівської області; Нововасилівка, Студенок, Волфине, Басівка, Миколаївка, Олександрівка, Велика Писарівка на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця і Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Берестове, Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва і Серебрянське лісництво Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Васюківка, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Олександро-Шультине, Торецьк, Північне та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль на Донеччині та Темирівка, Ольгівське, Староукраїнське, Гуляйполе, Червоне, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пункти, у тому числі: Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Садове, Комишани, Берегове та Херсон.

Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники фсб російської федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам.

З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК «Вагнер», з числа завербованих ув’язнених.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони за добу збили три БпЛА противника. За попередньою інформацією, два з них – типу «Орлан-10» та один «Оріон».

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два пункти управління ворога, 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.

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