Столична влада звітує: у центрі Києва кількість реклами зменшилася у два рази



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Раніше у центрі Києва налічувалося 2450 різноманітних щитів, зараз лишилося 1176 сітілайтів

План зі скорочення та впорядкування наземних рекламних засобів в першій форматній зоні виконано

У центральній частині Києва кількість наземних рекламних засобів зменшилася майже на 1 300 одиниць. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

За його словами, йдеться про вулиці Сагайдачного, Басейну, Шота Руставелі, Льва Толстого, Верхній та Нижній Вал тощо.

«План зі скорочення та впорядкування наземних рекламних засобів в першій форматній зоні виконано. Донедавна тут налічувалося 2450 різноманітних щитів (470 з яких були великоформатні), загальною площею 20 464 кв. м. На сьогодні в цій зоні розміщується 1176 сітілайтів, а їхня площа складає 5080 кв. м. Тобто майже в 4 рази зменшилася загальна площа конструкцій та в два рази – їхня кількість», – наголосив Олександр Смирнов.

Він також нагадав, що згідно з Правилами розміщення рекламних засобів у Києві, місто поділено на форматні зони:

Нульова зона – жодних наземних рекламних засобів;

– жодних наземних рекламних засобів; Зона 1 – лише сітілайти площею до 2,16 кв. м;

– лише сітілайти площею до 2,16 кв. м; Зона 2 – сітілайти та скроли, площею до 8 кв. м;

– сітілайти та скроли, площею до 8 кв. м; Зона 3 – щити, площею до 32 кв. м;

– щити, площею до 32 кв. м; Зона 4 – рекламні засоби, площа яких не перевищує 75 кв. м.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів у Києві засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Завдяки цьому стала можливою реформа у галузі реклами та запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Аби унеможливити хаотичне розміщення наземних РЗ, визначено конкретні місця для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП.

У розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів, залежно від їхнього розміру: між найменшими (сітілайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).