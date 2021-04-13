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    Корупція в Одесі: лікарня придбала медпрепарати проти Covid-19 за значно завищеними цінами

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    Корупція в Одесі: лікарня придбала медпрепарати проти Covid-19 за значно завищеними цінами
    Фото з відкритих джерел

    Прокуратура повернула в бюджет міста 190 тисяч гривень

    В Одесі лікарня придбала медпрепарати проти Covid-19 за значно завищеними цінами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

    Прокуратура повернула в бюджет міста 190 тисяч гривень, переплачені при закупівлі медпрепаратів.На сайті контролю закупівель «ProZorro» прокурори знайшли закупівлю медичних препаратів для однієї з установ охорони здоров’я Одеси. З'ясувалось, що під час придбання ціна товарів, робіт та послуг для боротьби з коронавірусною інфекцією необґрунтовано була завищена.

    В ситуацію втрутилась Малиновська окружна прокуратура. Таким чином вдалося повернути в бюджет зайво сплачені кошти при закупівлі фармацевтичної продукції, виділені на боротьбу з коронавірусною інфекцією. Сума склала 190 тисяч гривень.

    Тим часом, керівництво Індії ввело заборону на експорт лікарського засобу Ремдесивір, що використовується в тому числі і для лікування коронавірусу. Як повідомляє видання Times of India, це було зроблено у звʼязку з погіршенням епідемічної ситуації в країні.

    «Експорт ін’єкцій Ремдесивіру і активних фармацевтичних інгредієнтів Ремдесивіру забороняється доти, поки ситуація з Covid-19 в країні не покращиться», – цитує видання витяги з урядової заяви. У звʼязку з погіршенням ситуації влада очікує зростання внутрішнього попиту на ліки і тому підтримує контакт з виробниками Ремдесивіру. Також уряд вживає заходів щодо полегшення доступу лікарень і пацієнтів до ліків, додає Times of India.

    Теги: прокуратура бюджет Одеса лікарня ProZorro корупція ліки влада коронавірус
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