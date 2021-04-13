Локдаун у Києві. Коли запрацюють дитячі садочки

Названо дату відновлення роботи столичних дитсадків після локдауну

Дитячі садочки в Києві, які закрили 5 квітня через запровадження жорсткого карантину, відкриються 10 травня. Про це РБК-Україна розповіли співробітники кількох дитячих садків столиці, які вже отримали інформацію від керівництва.

«Ми вже сьогодні отримали інструкцію. Ми відкриємося не раніше 10 травня. Поки що сидимо, ну а що робити», – розповіла одна зі співробітниць дошкільного закладу Голосіївського району.

Про такі ж передбачувані дати відкриття садочків є інформація і з інших районів Києва.

Одне з джерел з Управління освітою Голосіївської ОДА розповіло, що прозвучала навіть дата 7 червня (відкриття садків), мовляв, у дошкільних установах чекають вакцину для співробітників, а вона прибуде не раніше 20 травня.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня.