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    Covid-19 не відступає: у Києві за добу виявлено понад 1,7 тис. нових хворих

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    Багато киян перестали дотримуватися карантинних обмежень - Covid-19 не відступає: у Києві за добу виявлено понад 1,7 тис. нових хворих
    Багато киян перестали дотримуватися карантинних обмежень
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 35 осіб

    За минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1743 особи. Це на 112 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 22 листопада було зафіксовано 1631 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 291 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 248 тис. осіб (за добу 23 листопада – 1504)
    • померли понад 7,2 тис. людей (за добу – 35)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 169 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 795 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 146 тис. осіб (за добу 23 листопада – 863)
    • померли 4 тис. осіб (за добу – 38).

    23 листопада в Україні медики зафіксували понад 14 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія вакцинація коронавірус
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    Covid-19 не відступає: у Києві за добу виявлено понад 1,7 тис. нових хворих