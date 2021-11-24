Covid-19 не відступає: у Києві за добу виявлено понад 1,7 тис. нових хворих

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 35 осіб

За минулу добу, 23 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1743 особи. Це на 112 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 22 листопада було зафіксовано 1631 випадок Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 291 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 248 тис. осіб (за добу 23 листопада – 1504)

померли понад 7,2 тис. людей (за добу – 35)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 169 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 795 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 146 тис. осіб (за добу 23 листопада – 863)

померли 4 тис. осіб (за добу – 38).

23 листопада в Україні медики зафіксували понад 14 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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