Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії (фото)
У Києві мітингувальники тримали плакати, на яких висловлюється протест проти вакцинації
Нардеп викрив антивакцинаторів у підпорядкуванні російським кураторам
На плакатах учасників акції протесту, що проходить 24 листопада в Києві, розміщено QR-код, який веде на сайт партії «Единая Россия». Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі.
«Все, що потрібно знати про мітинги антивакцинаторів у Києві. Якщо відсканувати QR-код на гаслах і табличках мітингувальників, то вас перекине на сайт «Единой России». Самі спробуйте!» – написав він.
Гончаренко також звернувся до учасників акції протесту: «Ви зовсім не перевіряєте, що вам дають російські куратори?».
«Питання до російських агентів: яку премію отримали за підмазування до керівної партії?» – додав нардеп.
Нагадаємо, 24 листопада через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.
Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.
Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.
Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.
Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.
До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.
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