Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії (фото)

У Києві мітингувальники тримали плакати, на яких висловлюється протест проти вакцинації

Нардеп викрив антивакцинаторів у підпорядкуванні російським кураторам

На плакатах учасників акції протесту, що проходить 24 листопада в Києві, розміщено QR-код, який веде на сайт партії «Единая Россия». Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

«Все, що потрібно знати про мітинги антивакцинаторів у Києві. Якщо відсканувати QR-код на гаслах і табличках мітингувальників, то вас перекине на сайт «Единой России». Самі спробуйте!» – написав він.

Гончаренко також звернувся до учасників акції протесту: «Ви зовсім не перевіряєте, що вам дають російські куратори?».

«Питання до російських агентів: яку премію отримали за підмазування до керівної партії?» – додав нардеп.

Нагадаємо, 24 листопада через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.

Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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