  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві мітингувальники тримали плакати, на яких висловлюється протест проти вакцинації - Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії (фото)

    У Києві мітингувальники тримали плакати, на яких висловлюється протест проти вакцинації

    фото: УНІАН

    Нардеп викрив антивакцинаторів у підпорядкуванні російським кураторам

    На плакатах учасників акції протесту, що проходить 24 листопада в Києві, розміщено QR-код, який веде на сайт партії «Единая Россия». Про це заявив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

    «Все, що потрібно знати про мітинги антивакцинаторів у Києві. Якщо відсканувати QR-код на гаслах і табличках мітингувальників, то вас перекине на сайт «Единой России». Самі спробуйте!» – написав він.

    Гончаренко також звернувся до учасників акції протесту: «Ви зовсім не перевіряєте, що вам дають російські куратори?».

    «Питання до російських агентів: яку премію отримали за підмазування до керівної партії?» – додав нардеп.

    Нагадаємо, 24 листопада через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.

    Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

    Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

    Читайте також:
    Теги: Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Антивакцинаторам на мітинг у Києві видали плакати з QR-кодом путінської партії (фото)