У коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані

Влада Київщини закликає мешканців області вакцинуватися

У стаціонарах перепрофільованих медичних закладів Київської області лікуються понад 1,7 тис. хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус. Із них кисневу підтримку отримують майже 83%, а під апаратами ШВЛ – 82 людини. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

«89% пацієнтів, які знаходяться у лікарнях області, – невакциновані. У відділеннях інтенсивної терапії із важким перебігом хвороби перебувають 98% невакцинованих пацієнтів», – зазначив заступник голови ОДА.

Він наголосив, що вакцинація на сьогодні – єдиний надійний захист від важкого перебігу коронавірусу та закликав мешканців, які ще не встигли вакцинуватися, зробити це якомога швидше.

Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, на Київщині виявлено 830 хворих на коронавірус, від недуги померли 27 людей.

Наразі в Київській області працюють 205 пунктів щеплення та 33 центри масової вакцинації.

Зв’язатися з координаційним центром можна за номером телефону (044) 285-65-70.

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