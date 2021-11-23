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    У коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані

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    Кисневу підтримку отримують майже 83% хворих - У коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані
    Кисневу підтримку отримують майже 83% хворих
    фото з відкритих джерел

    Влада Київщини закликає мешканців області вакцинуватися

    У стаціонарах перепрофільованих медичних закладів Київської області лікуються понад 1,7 тис. хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус. Із них кисневу підтримку отримують майже 83%, а під апаратами ШВЛ – 82 людини. Про це повідомив заступник голови Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, інформує пресслужба ОДА.

    «89% пацієнтів, які знаходяться у лікарнях області, – невакциновані. У відділеннях інтенсивної терапії із важким перебігом хвороби перебувають 98% невакцинованих пацієнтів», – зазначив заступник голови ОДА.

    Він наголосив, що вакцинація на сьогодні – єдиний надійний захист від важкого перебігу коронавірусу та закликав мешканців, які ще не встигли вакцинуватися, зробити це якомога швидше.

    Наразі в Україні доступні для вакцинації чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac Biotech, Comirnaty від Pfizer-BioNTech та Moderna.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, на Київщині виявлено 830 хворих на коронавірус, від недуги померли 27 людей.

    Наразі в Київській області працюють 205 пунктів щеплення та 33 центри масової вакцинації.

    Зв’язатися з координаційним центром можна за номером телефону (044) 285-65-70.

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    Теги: Київщина лікарня вакцинація коронавірус
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    У коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані