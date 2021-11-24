Перше щеплення проти Covid-19 в Україні вже отримали понад 13 млн осіб

23 листопада 286 121 людина вакцинувалася проти Covid-19

Загалом від початку вакцинації від Covid-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень

Понад 13 мільйонів жителів України отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19 за час вакцинальної кампанії з 24 лютого. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Понад 13 млн людей отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. Загалом від початку вакцинації від Covid-19 в Україні зроблено понад 23 млн щеплень», – інформує МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 23,2 млн щеплень, одну дозу вакцини отримали 13 млн людей, повністю імунізовані – 10,2 млн осіб.

23 листопада 286 121 людина вакцинувалася проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 86,3 тис. людей, другу – 199,8 тис. осіб.

Графіка: МОЗ

МОЗ вказує, що 88,2% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.