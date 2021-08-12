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    На Рівненщині жінка стрибнула у криницю, намагаючись накласти на себе руки

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    Медики &laquo;швидкої&raquo; надали допомогу жінці, яка потрапила в криницю - На Рівненщині жінка стрибнула у криницю, намагаючись накласти на себе руки
    Медики «швидкої» надали допомогу жінці, яка потрапила в криницю
    Фото: Управління ДСНС у Львівській області

    Стареньку вдалося врятувати, її з травмами госпіталізували до лікарні

    У Рівненській області 80-річна бабуся намагалася вчинити самогубство, стрибнувши у криницю. Про це інформує Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

    Глибина колодязя – понад 10 метрів.

    За словами родичів старенької, вони побачили взуття біля криниці та почули знайомий голос.

    До приїзду «швидкої», жінку дістали з криниці її ж близькі. Бабуся перебувала у шоковому стані. Медики госпіталізували пенсіонерку до місцевої лікарні.

    «Під час огляду було виявлено забій колінного суглобу, загальне переохолодження, забої та осаднення голови і кінцівок, підвищений артеріальний тиск», – йдеться в повідомленні Центру екстреної медичної допомоги.

    За словами родичів, жінка намагалася вчинити самогубство.

    Що підштовхнуло стареньку до такого відчайдушного кроку – поки що невідомо.

    До слова, на Київщині чоловік упав у 25-метрову криницю.

    Як повідомлялося, 2 квітня у Макарівському районі Київщини рятувальники надали допомогу чоловікові, що впав в колодязь.

    Теги: Рівненщина самогубство жінка
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    На Рівненщині жінка стрибнула у криницю, намагаючись накласти на себе руки