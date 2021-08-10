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    У Кривому Розі подружжя пенсіонерів вистрибнуло з вікна

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    Правоохоронці знайшли в квартирі передсмертну записку - У Кривому Розі подружжя пенсіонерів вистрибнуло з вікна
    Правоохоронці знайшли в квартирі передсмертну записку
    Фото з відкритих джерел

    За неофіційною інформацією, чоловік з дружиною мали борг у банку

    У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, сталось самогубство літньої пари. В квартирі у пари поліцейські знайшли передсмертну записку. Про це повідомляє ТСН.

    Повідомляється, що трагедія сталась 8 серпня. Чоловік і жінка жили на четвертому поверсі. За словами сусідів, спочатку з вікна кухні вистрибнула жінка. І через кілька секунд - з вікна спальні на іншій стороні будинку, вниз стрибнув її чоловік. Обоє загинули на місці.

    Прибулі поліцейські знайшли в квартирі передсмертну записку. У ній подружжя просило нікого не звинувачувати в їхній смерті.

    Загиблому чоловікові було 84 роки, дружина була молодшою на рік. Чоловік був учителем в гімназії, дружина була лікарем. За словами сусідів, останні півроку подружжя сильно хворіло, їхній син нібито алкоголік.

    За неофіційною інформацією, чоловік з дружиною мали борг у банку. Слідчі це не підтверджують і не спростовують.

    Також поліція розповіла, як у Кривому Розі діти прикували матір до труби.

    Раніше у Кривому Розі батьки прикували семирічного хлопчика до батареї. Дитина викликала копів. Батьки, до яких додзвонились правоохоронці, пояснили свої дії тим, що хлопчик тікає з дому, от вони і пристебнули його, а самі пішли на роботу.

    Додамо, що минулої неділі у Кривому Розі у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – полісмени, які приїхали на виклик.

    Теги: трагедія борг пенсіонери Кривий Ріг самогубство поліція чоловік дружина
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    У Кривому Розі подружжя пенсіонерів вистрибнуло з вікна