У Кривому Розі подружжя пенсіонерів вистрибнуло з вікна

За неофіційною інформацією, чоловік з дружиною мали борг у банку

У місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, сталось самогубство літньої пари. В квартирі у пари поліцейські знайшли передсмертну записку. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що трагедія сталась 8 серпня. Чоловік і жінка жили на четвертому поверсі. За словами сусідів, спочатку з вікна кухні вистрибнула жінка. І через кілька секунд - з вікна спальні на іншій стороні будинку, вниз стрибнув її чоловік. Обоє загинули на місці.

Прибулі поліцейські знайшли в квартирі передсмертну записку. У ній подружжя просило нікого не звинувачувати в їхній смерті.

Загиблому чоловікові було 84 роки, дружина була молодшою на рік. Чоловік був учителем в гімназії, дружина була лікарем. За словами сусідів, останні півроку подружжя сильно хворіло, їхній син нібито алкоголік.

За неофіційною інформацією, чоловік з дружиною мали борг у банку. Слідчі це не підтверджують і не спростовують.

Також поліція розповіла, як у Кривому Розі діти прикували матір до труби.

Раніше у Кривому Розі батьки прикували семирічного хлопчика до батареї. Дитина викликала копів. Батьки, до яких додзвонились правоохоронці, пояснили свої дії тим, що хлопчик тікає з дому, от вони і пристебнули його, а самі пішли на роботу.

Додамо, що минулої неділі у Кривому Розі у дворі житлового дому у руках місцевого мешканця вибухнула граната. Внаслідок інциденту постражадли четверо осіб, троє з яких – полісмени, які приїхали на виклик.