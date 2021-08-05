Біля Говерли повісився чоловік

Чоловік зник безвісти 4 серпня, пішовши з дому у невідомому напрямку

Біля села Луги, що на Закарпатті, знайшли мертвого чоловіка. Місцевий мешканець виявив його повішеним. Про це повідомляє ТСН з посиланням на речницю Закарпатської обласної поліції Ганну Дан.

Тіло знайшли в урочищі Бренебескул, біля підніжжя Говерли. Місцевий мешканець, що його виявив, одразу повідомив правоохоронців.

За попередньою інформацією, чоловік вчинив самогубство.

За словами Ганни Дан, у поліції відкрили кримінальне провадження. Станом на 5 серпня ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Тіло відправили на судово-медичну експертизу. Саме після неї можна буде говорити про остаточну причину смерті.

Як повідомляє видання «Новини Закарпаття», чоловіка знайшли повішеним на шнурку від кросівок у сидячому положенні. Ним виявився 35-трічний житель села Богдан.

Зі слів рідних, які впізнали мертвого, він зник безвісти 4 серпня, пішовши з дому у невідомому напрямку.



Наразі причини самогубства чоловіка невідомі. Поліція перевіряє різні версії, адже це може бути й вбивство.

Напередодні у Запоріжжі медики врятували чоловіка, який спробував накласти на себе руки одразу двома способами. Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

Раніше в Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

Читайте також: