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    Біля Говерли повісився чоловік

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    &nbsp;Місцевий мешканець, який знайшов тіло, одразу повідомив правоохоронців - Біля Говерли повісився чоловік
     Місцевий мешканець, який знайшов тіло, одразу повідомив правоохоронців
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік зник безвісти 4 серпня, пішовши з дому у невідомому напрямку

    Біля села Луги, що на Закарпатті, знайшли мертвого чоловіка. Місцевий мешканець виявив його повішеним. Про це повідомляє ТСН з посиланням на речницю Закарпатської обласної поліції Ганну Дан.

    Тіло знайшли в урочищі Бренебескул, біля підніжжя Говерли. Місцевий мешканець, що його виявив, одразу повідомив правоохоронців.

    За попередньою інформацією, чоловік вчинив самогубство.

    За словами Ганни Дан, у поліції відкрили кримінальне провадження. Станом на 5 серпня ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Тіло відправили на судово-медичну експертизу. Саме після неї можна буде говорити про остаточну причину смерті.

    Як повідомляє видання «Новини Закарпаття», чоловіка знайшли повішеним на шнурку від кросівок у сидячому положенні. Ним виявився 35-трічний житель села Богдан.

    Зі слів рідних, які впізнали мертвого, він зник безвісти 4 серпня, пішовши з дому у невідомому напрямку.

    Наразі причини самогубства чоловіка невідомі. Поліція перевіряє різні версії, адже це може бути й вбивство.

    Напередодні у Запоріжжі медики врятували чоловіка, який спробував накласти на себе руки одразу двома способами. Потерпілого госпіталізували з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

    Раніше в Одеській області загинув чоловік, який ліг на рейки перед поїздом. Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 3 серпня.

    Загиблий – 28-річний житель курортного селища Затока.

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    Теги: Закарпаття вбивство самогубство Карпати (гори) поліція Говерла
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    Біля Говерли повісився чоловік