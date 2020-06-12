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    Новини

    За добу на Київщині від коронавірусу одужало майже втричі більше людей ніж захворіло

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    За добу на Київщині від коронавірусу одужало майже втричі більше людей ніж захворіло

    На Київщині зафіксовано 12 нових випадків Covid-19

    Станом на ранок 12 червня, у Київській області підтверджено 1931 випадок Covid-19.

    За добу кількість хворих зросла на 12 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи. 

    Загалом із початку епідемії одужали 648 людей (за добу 32), померли – 38 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      29070
    • Хворіють
      15075
    • Одужали
      13141
    • Померли
      854

    Як повідомлялося, станом на ранок 11 червня у Київській області було зафіксовано 1919 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 54 особи. 

    Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. 

    Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки. 

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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