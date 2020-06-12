За добу на Київщині від коронавірусу одужало майже втричі більше людей ніж захворіло



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На Київщині зафіксовано 12 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 12 червня, у Київській області підтверджено 1931 випадок Covid-19.

За добу кількість хворих зросла на 12 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи.

Загалом із початку епідемії одужали 648 людей (за добу 32), померли – 38 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Як повідомлялося, станом на ранок 11 червня у Київській області було зафіксовано 1919 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 54 особи.

Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки.

У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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