За добу на Київщині від коронавірусу одужало майже втричі більше людей ніж захворіло
На Київщині зафіксовано 12 нових випадків Covid-19
Станом на ранок 12 червня, у Київській області підтверджено 1931 випадок Covid-19.
За добу кількість хворих зросла на 12 осіб. За попередню добу збільшення складало 54 особи.
Загалом із початку епідемії одужали 648 людей (за добу 32), померли – 38 осіб.
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Всього29070
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Хворіють15075
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Одужали13141
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Померли854
Як повідомлялося, станом на ранок 11 червня у Київській області було зафіксовано 1919 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 54 особи.
Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб.
Загалом в Україні підтверджено 29753 випадки Covid-19. Протягом 11 червня отримано 683 повідомлення про нові підтверджені випадки.
У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.