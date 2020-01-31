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    У лютому кияни можуть безкоштовно перевіритись на туберкульоз: де і коли

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    У лютому кияни можуть безкоштовно перевіритись на туберкульоз: де і коли

    Пересувний флюорограя працюватиме на вулицях Києва

    У лютому у Києві для киян традиційно безкоштовно працюватиме пересувний флюорограф.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження всі охочі зможуть отримати відповідну довідку із результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Графік роботи пересувного флюорографа надали в Департаменті охорони здоров’я.

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    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    здоров'я Київ КМДА хвороби кияни
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