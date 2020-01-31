У Росії виявили перші два випадки коронавірусу



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Обидва хворих - громадяни Китаю

У РФ виявлено перші двоє людей, заражені коронавірусом, обидва є громадянами Китаю, повідомила російська віце-прем’єрка Тетяна Голікова, яку цитує федеральне агентство ТАСС.

«Службами «Роспотребнадзора» на території РФ виявлено двоє хворих новою інфекцією коронавірусу — в Забайкальському краї і Тюменській області. Вони знаходяться під жорстким спостереження, ізольовані, їм надається необхідна допомога. Обидва громадяни Китаю», — заявила російський віце-прем’єр Голікова.

Вона додала, що російський уряд почне евакуацію громадян Росії з Китаю.

«Ми починаємо евакуацію наших громадян з Уханя і (провінції) Хубей. До кінця дня сьогодні ми з’ясуємо, скільки громадян там знаходяться, за попередніми даними, в Ухані знаходяться 300 осіб, в провінції Хубей — 341», — сказала вона.

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».