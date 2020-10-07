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    У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де, коли й чому

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    Під час промивки мереж водою з крану користуватися не варто - У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де, коли й чому
    Під час промивки мереж водою з крану користуватися не варто

    Київводоканал попередив про промивку мереж

    Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці.

    Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

    У зону робіт потраплять мережі по:

    • просп. Оболонський (від ст. м. «Мінська» до ст. м. «Героїв Дніпра»),
    • просп. Героїв Сталінграду ( від № 26 до № 64, від № 33/35 до 65),
    • вул. Тимошенка,
    • вул. Героїв Дніпра,
    • вул. Озерна,
    • вул. З. Гайдай,
    • вул. Північна,
    • вул. Богатирська,
    • вул. Прирічна.

    Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 7 на 8 жовтня, а саме з 23:00 до 03:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-2».

    «Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформує Київводоканал.

    Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

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