У мешканців Оболоні з кранів потече брудна вода: де, коли й чому



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Під час промивки мереж водою з крану користуватися не варто

Київводоканал попередив про промивку мереж

Згідно зі щорічним графіком Київводоканал проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

У зону робіт потраплять мережі по:

просп. Оболонський (від ст. м. «Мінська» до ст. м. «Героїв Дніпра»),

просп. Героїв Сталінграду ( від № 26 до № 64, від № 33/35 до 65),

вул. Тимошенка,

вул. Героїв Дніпра,

вул. Озерна,

вул. З. Гайдай,

вул. Північна,

вул. Богатирська,

вул. Прирічна.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 7 на 8 жовтня, а саме з 23:00 до 03:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуарів чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Оболонь-2».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - інформує Київводоканал.

Промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.