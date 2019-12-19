У метрополітені попередили киян про закриття станції «Золоті ворота»



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Вхід на станцію буде обмежено перед початком святкових заходів і після їх закінчення

Сьогодні, 19 грудня, у зв’язку із урочистою церемонією засвічення головної ялинки країни на Софійській площі в роботі столичної підземки передбачені зміни.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Так, перед початком запланованих заходів та після їх закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Золоті ворота», - попереджають у метрополітені і просять врахувати цю обставину.

Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станції.

У метрополітен просять пасажирів скористатися станціями «Театральна» або «Майдан Незалежності».

Нагадаємо, засвічення головної новорічної ялинки країни на Софійській площі заплановано на 19:00.

На час заходів заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської та Володимирського проїзду:

із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;

із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:

тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

Також 19 грудня разом із головною новорічно-різдвяною ялинкою офіційно урочисто засвітять ялинки і у всіх районах столиці. Окрім того, там заплановано широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій.

Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві