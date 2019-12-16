У День святого Миколая засвітять ялинки у всіх районах Києва (програма)



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Кожен район столиці підготував свою новорічну програму

19 грудня, у День святого Миколая, разом із головною новорічно-різдвяною ялинкою офіційно урочисто засвітять ялинки і у всіх районах столиці. Окрім того, там заплановано широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, у дитсадках і школах триватимуть новорічні казкові вистави, феєрії, пригоди, карнавали, концерти, новорічні ранки, дискотеки, тематичні вечори; у бібліотеках – літературно-музичні ранки, народознавчі та розважальні заходи, книжкові виставки, майстер-класи; у школах естетичного виховання – тематичні уроки, вечори відпочинку, тематичні виставки картин; у будинках культур – святкові концерти, новорічні казки, розважальні програми для дітей і дорослих, вечори відпочинку тощо.

У Голосіївському районі театралізоване дійство засвічення головної районної ялинки «Новорічна зірка сяє – в Голосіїв нас збирає!» традиційно відбудеться в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М. Рильського 19 грудня о 17:00. Перед початком програми для найменших мешканців району буде організовано ігрову програму «Голосіївська зима – веселішої нема!» із конкурсами, розвагами за участю казкових героїв і демонстрацією новорічних мультфільмів. О 16:30 парадом помічників Святого Миколая розпочнеться дитяча театралізована програма.

Для дітей пільгових категорій району буде організовано чотири благодійні мистецькі акції «Дивовижна історія». 18 грудня в Будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району відбудеться мистецька програма «У гостях у Святого Миколая» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 20 грудня о 18:00 благодійну лялькову виставу «Гидке каченя» покаже унікальний, єдиний у Києві народний театр-студія ляльок «Казкарик». Також у Будинку культури буде організовано: 24 грудня о 18:00 – новорічний концерт «Новий рік дарує свято і дорослим й дітворі!»; 9 січня о 18:00 – різдвяний концерт «Ми нині охоче від серця співаєм, Різдвом Христовим вас всіх вітаєм!».

У Дарницькому районі – засяють одразу дві новорічно-різдвяні ялинки. Головну ялинку району засвітять 19 грудня о 19:00 у Парку імені воїнів-інтернаціоналістів на вулиці Вербицького. У цей час покажуть театралізовану казку «Новорічна феєрія», а також святкову виставу театру «Колоритми».

20 грудня о 14:00 в Дарницькій РДА традиційно відкриють «Вітальню святого Миколая» для дітей пільгових категорій, де вони зможуть розповісти віршик, написати листа із побажаннями та намалювати малюнок Святому Миколаю, також зробити пам’ятне фото. 20 грудня о 18:00 на площі біля Палацу культури «Дарниця» відбудеться засвічення ялинки Дарницького району та святковий концерт за участю творчих колективів. 19 січня завершать святкування святом Хрещення Господнього (Водохрещем) у регіональному ландшафтному парку «Партизанська слава».

У Деснянському районі калейдоскоп яскравих заходів відкриє новорічний хіт-парад зірок, який відбудеться на святі «Засвічення районної новорічної ялинки» 19 грудня із 16:00 до 19:00 на просп. Маяковського, 29 біля будівлі Деснянської РДА, а також із 15:00 до 16:30 на площі біля кінотеатру «Кіото» на вул. Мілютенка, 19. Під час свята – дитячі ігри та конкурси із подарунками від Святого Миколая, інших казкових героїв, концертна програма за участі народних та дитячих колективів. Спеціальний гість свята – український співак, народний артист України Віктор Павлік.

22-23 грудня відбудеться Відкритий кубок Деснянського району з карате «Christmas Cup».

Свято засвічення головної новорічної ялинки Дніпровського району розпочнеться 19 грудня о 16:00 в Парку культури та відпочинку «Перемога» на бульварі Перова, 2.

Також 17-18 грудня в Центрі культури та мистецтв Дніпровського району проходитимуть благодійні новорічні вистави «Подорож у Країну північного сяйва» для дітей району, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Із 19 грудня до 10 січня на базі станції юних техніків Центру науково-технічної творчості молоді (вул. Кибальчича, 12-А) проходитиме відкрита районна виставка-конкурс новорічно-різдвяних композицій «Ялинка New Style». 19 грудня у Легкоатлетичному манежі (просп. П. Тичини, 18) – відкритий чемпіонат Дніпровського району «Старти юних». 24 грудня Палац підводного спорту (вул. Сергієнка, 2/3) запрошує на різдвяні змагання із плавання та плавання в ластах «Золоті рибки».

В Оболонському районі із 19 до 29 грудня працюватиме Резиденція Святого Миколая – у приміщенні райдержадміністрації (вул. Маршала Тимошенка, 16, 1-й поверх). 19 грудня о 16:00 на майданчику біля РДА відбудеться засвічення районної новорічної ялинки «На щастя, на добро, на Новий рік».

Із 21 до 31 грудня триватимуть новорічно-різдвяні програми для дітей пільгових категорій із переглядом дитячого кінофільму в кінотеатрі «Кадр». Протягом першого місяця зими зі святами вітатимуть на дому дітей і молодь із функціональними обмеженнями. 21 грудня порадує святковим концертом циркова студія «Доміно» (дитячий оздоровчо-екологічний центр на вул. Героїв Дніпра, 32-В). 23 грудня в цьому центрі – спортивне свято «Пошуки Діда Мороза». 24 грудня о 17:00 – концерт органної музики із циклу «Органні вечори на Оболоні» (Дитяча школа мистецтв № 5, вул. Маршала Малиновського, 11-В).

19 грудня о 17:30 біля Арки дружби народів урочисто засвітять головну новорічну ялинку Печерського району – зі спецефектами та культурно-мистецькою програмою «Новорічний калейдоскоп».

Святковий захід відбудеться в рамках святкового мультимедійного майданчика «Різдвяна арка» у Центральному парку культури та відпочинку, де кожен відвідувач зможе знайти розвагу на свій смак: різноманітну смачну їжу, напої, атракціони, фотозони, музику і теплі геосфери. Цьогорічною концепцією новорічного заходу району є казки народів світу. На гостей заходу чекає культурно-мистецьке дійство із різноманітними конкурсами та концертною програмою, за участю талановитих українських виконавців. А для найменших гостей свята підготували цікаві розваги із іграми та аніматорами. Діти пільгових категорій матимуть можливість безкоштовно покататися на сніговій гірці тощо.

У Подільському районі 19 грудня на Контрактовій площі в новорічному містечку засвітять святкову ялинку, прикрашену за мотивами опішнянського гончарного мистецтва.

17-24 грудня в Будинку дитячої творчості демонструватимуть новорічні вистави для школярів району. У День Святого Миколая у сквері на просп. Василя Порика, 9 відбудеться новорічна казка на Подолі. Наступного ж дня, 20 грудня, пройдуть свята для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин (Будинок дитячої творчості). 26 грудня у Територіальному центрі соціального обслуговування Подільського району під час новорічно-музичного конкурсу зазвучать «Українські новорічні пісні до зимових свят». 8 січня там відбудуться година духовності і музичне свято «Від Різдва до Маланки звучать щедрівки і колядки».

Центральну ялинку Святошинського району вперше засвітять 19 грудня о 16:00 в парку «Інтернаціональний» (просп. Леся Курбаса, 10-Ж). Цього року актори театру-студії «Колоритми» підготували для святошинських дітлахів театралізоване новорічно-різдвяне дійство із розвагами і магічним чаклунством.

До 30 грудня Центр культури «Святошин» (просп. Перемоги, 112) проводитиме дитячі новорічно-різдвяні мюзикли в рамках громадського проекту «Казковий світ дитячих мрій». 19 грудня о 16:00 Київська дитяча школа мистецтв (вул. Феодори Пушиної, 6) розпочне для дітей новорічний концерт «Святий Миколай в гості завітай», у Київській дитячій художній школі № 5 до 15 січня триватиме виставка-конкурс творчих робіт учнів 1-2 класів «Казкова зима». Із 19 грудня до 14 січня Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді братиме участь у соціальній акції «Не забудь привітати», а 26 -27 грудня – захід «Новий рік без самотності».

У Солом’янському районі в парку імені М. Островського 19 грудня о 16:00 відбудеться головне районне дійство – засвічення новорічної ялинки, святковий концерт, розваги для дітей.

У цей день о 15:00 в Палаці творчості дітей та юнацтва (вул. Генерала Воробйова, 15) пройде театралізоване свято до Дня Святого Миколая «На гостини до трьох свят». На дітей пільгових категорій чекає зустріч із казковими героями, новорічна вистава, солодкі подарунки.

У рамках програми «Свята та традиції українського народу» о 16:00 у Центрі дитячої та юнацької творчості (вул. Героїв Севастополя, 35) розпочнеться концертно-пізнавальна програма «Ой, хто Миколая любить».

Загальнорайонна новорічна святкова програма Шевченківського району із засвіченням ялинки «Казкові новорічні дива» стартує 19 грудня о 16:00 в парку імені Тараса Шевченка.

У цей день голова Шевченківської районної державної адміністрації привітає із Новим роком дітей загиблих учасників АТО і дітей-сиріт дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Свято Святого Миколая заплановано також у Дитячому будинку «Світанок». 19 грудня можна буде відвідати виставку творчих робіт «Традиції українського Різдва» в Національному музеї літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).