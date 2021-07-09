У Миколаєві вночі сталася масова бійка та стрілянина
З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років
Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною, поліція затримала шістьох людей. Про це вранці 9 липня повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.
З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років – мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.
Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 «Незаконне зберігання зброї» та ст. 296 «Хуліганство» ККУ.
Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.
До слова, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.