У Миколаєві вночі сталася масова бійка та стрілянина

До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років

Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною, поліція затримала шістьох людей. Про це вранці 9 липня повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років – мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 «Незаконне зберігання зброї» та ст. 296 «Хуліганство» ККУ.

Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

До слова, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.