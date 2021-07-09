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    У Миколаєві вночі сталася масова бійка та стрілянина

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    До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли - У Миколаєві вночі сталася масова бійка та стрілянина
    До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли
    Фото ілюстративне

    З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років

    Вночі у Миколаєві сталася бійка зі стріляниною, поліція затримала шістьох людей. Про це вранці 9 липня повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

    Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із магазинів на проспекті Миру у Миколаєві відбувається бійка та чути постріли.

    З місця події правоохоронці доставили до відділку шестеро осіб віком від 20 до 34 років – мешканців обласного центру та області. Із одного з автомобілів, у якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети.

    Нині правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту.

    Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 263 «Незаконне зберігання зброї» та ст. 296 «Хуліганство» ККУ.

    Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

    До слова, у Запоріжжі в ресторані сталася стрілянина, є загиблий.

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    Теги: Національна поліція України кримінал бійка Миколаїв стрілянина
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    У Миколаєві вночі сталася масова бійка та стрілянина