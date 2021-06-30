У Харкові депутати побилися з охоронцями мерії (відео)

Конфлікт розгорівся між одним із охоронців мерії та депутатом Дмитром Булахом від «Блоку Світличної «Разом!»

У Харкові перед початком позачергової сесії міської ради поштовхалися депутати. Конфлікт трапився через недопуск на засідання помічників депутатів. Про це повідомляє «Суспільне. Харків».

Конфлікт розгорівся між одним із охоронців мерії та депутатом Дмитром Булахом від «Блоку Світличної «Разом!».

Через штовханину сесія розпочалася з кількахвилинним запізненням.

Наразі в Харківській міськраді посилено заходи безпеки, вхід до зали охороняє поліція.

На позачерговій сесії міськради 30 червня мають розглянути питання щодо орендних ставок на землю в Харкові.

Додамо, що 17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

Читайте також: