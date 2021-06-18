«На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді

Інтернет-жартівники вболівали за всіх учасників конфлікту одночасно

У Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Ця бійка відразу надихнула жартівників з мережі на креатив:

Варто зазначити, що конфлікт двох депутатів стався після того, як «слуга» Микита Потураєв заявив, що «шкодує, що ОПЗЖ не розстрілюють, а доведеться знищувати їх політично».

Пізніше Потураєв заявив, що не погрожував парламентарям з фракції «Опозиційна платформа – За життя», а попереджав про можливість розправи з боку громадян.