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    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді

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    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді

    Інтернет-жартівники вболівали за всіх учасників конфлікту одночасно

    У Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

    Ця бійка відразу надихнула жартівників з мережі на креатив:

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    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді
    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді

    Варто зазначити, що конфлікт двох депутатів стався після того, як «слуга» Микита Потураєв заявив, що «шкодує, що ОПЗЖ не розстрілюють, а доведеться знищувати їх політично».

    Пізніше Потураєв заявив, що не погрожував парламентарям з фракції «Опозиційна платформа – За життя», а попереджав про можливість розправи з боку громадян.

    Теги: депутат Ілля Кива Микола Тищенко
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    «На це можна дивитися вічно»: соцмережі дотепно висміяли бійку депутатів у Раді