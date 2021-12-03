Ціна на проїзд у транспорті все таки зросте: хто і скільки платитиме розповів Кличко

Найдорожче прийдеться купувати квитки на проїзд гостям міста

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів в ефірі телеканала «Київ» скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті.

За словами мера, ціна буде різною. Так, для киян розглядається ціна – 12 грн, якщо сплачувати проїзд по картці киянина.

Для мешканців області ціна за проїзд складе 14 гривень, якщо купувати проїзний.

Найдорожче прийдеться купувати квитки на проїзд гостям міста – вони будуть платити 20 грн.

Крім того Кличко зазначив, що усі пільги на безкоштовний проїзд для певних верств населення будуть збережені.

Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Але 17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Читайте також: