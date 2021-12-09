Київський метрополітен назвав реальну вартість проїзду

Проїзд у київському метро може подорожчати після закінчення опалювального сезону

За дев'ять місяців цього року «Київський метрополітен» отримав майже 1,7 млрд грн збитку

Економічно обґрунтована вартість проїзду в київському метро складає 21,96 грн. Це собівартість, тобто тариф, за якого підприємство навіть не отримуватиме прибутку. Про це повідомили виданню Mintrans у КП «Київський метрополітен» у відповідь на запит.

«Відповідно до проєкту фінансового плану, економічно обґрунтована собівартість без прибутку на 2022 рік становить 21,96 грн», – йдеться в документі.

За даними проміжної фінансової звітності підприємства за 9 місяців 2021 року, КП «Київський метрополітен» отримав майже 1,7 млрд грн збитку. Зокрема за цей період доходи склали 2,5 млрд грн, а витрати – 4,2 млрд грн.

Нагадаємо, 16 листопада столична влада заявила про підвищення вартості проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

Але ціна на проїзд у транспорті все-таки зросте. Хто і скільки платитиме, розповів Кличко

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