Дорожче, ніж в Європі: експерт порівняв вартість проїзду в Києві та інших столицях ЄС
Кияни платитимуть за проїзд набагато більше, ніж жителі столиці Польщі
Місячний проїзний квиток в громадському транспорті Києва планують зробити в п'ять разів дорожче, ніж в інших європейських столицях. Про це написав транспортний експерт Іван Черниш в Facebook.
Нагадаємо, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.
«2990 грн за місячний проїзний квиток, та 250 грн за добовий. Саме стільки з 1.1.2022 року міська влада пропонує платити за громадський транспорт містянам», – написав Черниш.
Для порівняння Черниш навів приклади цін на місячний проїзний квиток в містах Європи:
- Прага - 650 грн ( 550 крон )
- Варшава - 710 грн (110 злотих)
- Відень - 1530 грн (51 євро)
- Брюссель - 1650 грн (55 євро)
- Женева - 2000 грн (70 франків)
- Париж - 2255 грн (75,20 євро)
Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.
Столична влада запевняє, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає не в цьому році.