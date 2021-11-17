Дорожче, ніж в Європі: експерт порівняв вартість проїзду в Києві та інших столицях ЄС

У Києві підвищується вартість проїзду у транспорті

Кияни платитимуть за проїзд набагато більше, ніж жителі столиці Польщі

Місячний проїзний квиток в громадському транспорті Києва планують зробити в п'ять разів дорожче, ніж в інших європейських столицях. Про це написав транспортний експерт Іван Черниш в Facebook.

Нагадаємо, у Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.

«2990 грн за місячний проїзний квиток, та 250 грн за добовий. Саме стільки з 1.1.2022 року міська влада пропонує платити за громадський транспорт містянам», – написав Черниш.

Для порівняння Черниш навів приклади цін на місячний проїзний квиток в містах Європи:

Прага - 650 грн ( 550 крон )

Варшава - 710 грн (110 злотих)

Відень - 1530 грн (51 євро)

Брюссель - 1650 грн (55 євро)

Женева - 2000 грн (70 франків)

Париж - 2255 грн (75,20 євро)

Нагадаємо, 20 жовтня влада Києва заявила, що готується підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті.

Столична влада запевняє, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає не в цьому році.