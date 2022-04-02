У Немішаєві під Києвом піднято український прапор (фото)

Немішаєве звільнено від окупантів 1 квітня

В населеному пункті Немішаєве Бучанського району Київської області нацгвардійці вивісили державний прапор України. Про це повідомляє Національна гвардія України.

«Після визволення від російських окупантів селища Немішаєве Бучанського району на Київщині 1 квітня нацгвардійці вивісили державний прапор на приміщення селищної ради», - йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області.

Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні близько 20 населених пунктів у Київській області протягом тижня.

Як повідомлялося, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

Нагадаємо, в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київської області з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня триватиме комендантська година. В цей час поліцейські будуть забезпечувати розмінування та «зачистку» вказаних територій, а також боротьбу з мародерами та вивіз тіл загиблих.

У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Читайте також: