У Немішаєві під Києвом піднято український прапор (фото)
Немішаєве звільнено від окупантів 1 квітня
В населеному пункті Немішаєве Бучанського району Київської області нацгвардійці вивісили державний прапор України. Про це повідомляє Національна гвардія України.
«Після визволення від російських окупантів селища Немішаєве Бучанського району на Київщині 1 квітня нацгвардійці вивісили державний прапор на приміщення селищної ради», - йдеться в повідомленні.
Українські військові продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області.
Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні близько 20 населених пунктів у Київській області протягом тижня.
Як повідомлялося, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.
Нагадаємо, в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київської області з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня триватиме комендантська година. В цей час поліцейські будуть забезпечувати розмінування та «зачистку» вказаних територій, а також боротьбу з мародерами та вивіз тіл загиблих.
У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.