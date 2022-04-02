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    У Немішаєві під Києвом піднято український прапор (фото)

    Нацгвардійці вивісили державний прапор на приміщення селищної ради - У Немішаєві під Києвом піднято український прапор (фото)
    Нацгвардійці вивісили державний прапор на приміщення селищної ради
    фото: Нацгвардія

    Немішаєве звільнено від окупантів 1 квітня

    В населеному пункті Немішаєве Бучанського району Київської області нацгвардійці вивісили державний прапор України. Про це повідомляє Національна гвардія України.

    «Після визволення від російських окупантів селища Немішаєве Бучанського району на Київщині 1 квітня нацгвардійці вивісили державний прапор на приміщення селищної ради», - йдеться в повідомленні.

    Українські військові продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах Київської області.

    Загалом нацгвардійці взяли участь у боях та звільненні близько 20 населених пунктів у Київській області протягом тижня.

    Як повідомлялося, на Чорнобильській атомній електростанції, яка понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ, 2 квітня підняли прапор України.

    Нагадаємо, в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київської області з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня триватиме комендантська година. В цей час поліцейські будуть забезпечувати розмінування та «зачистку» вказаних територій, а також боротьбу з мародерами та вивіз тіл загиблих.

    У четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти війна прапор Нацгвардія Київщина Україна окупація #stoprussia
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    У Немішаєві під Києвом піднято український прапор (фото)