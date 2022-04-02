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    Розпочинається «зачистка» територій трьох районів Київщини

    Поліцейські будуть забезпечувати розмінування та &laquo;зачистку&raquo; територій, звільнених від окупантів - Розпочинається «зачистка» територій трьох районів Київщини
    Поліцейські будуть забезпечувати розмінування та «зачистку» територій, звільнених від окупантів

    Триденна комендантська година триватиме у трьох районах Київщини

    У Бучанському, Броварському та Вишгородському районах Київської області з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня триватиме комендантська година. Про це попереджає мешканців Головне управління Нацполіції в Київській області.

    В цей час поліцейські будуть забезпечувати розмінування та «зачистку» вказаних територій, а також боротьбу з мародерами та вивіз тіл загиблих.

    В комендантську годину забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях (виняток тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченням особи).

    Жителям районів, які бажають повернутись до своїх осель з інших регіонів, правоохоронці радять зачекати до закінчення комендантської години та слідкувати за оновленням інформації.

    «Комендантська година триватиме майже три доби», - зазначила поліція.

    Раніше повідомлялося, що у Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району запроваджується комендантська година на три дні.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Розпочинається «зачистка» територій трьох районів Київщини