У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)

Внаслідок вибуху загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий

У Здолбунові Рівненської області ввечері 10 лютого стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, було пошкоджено вікна, стіни та двері приміщення. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Зазначається, що у будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. Загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем.

За даним фактом слідчі відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).

Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється.

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