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    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)

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    Будинок після вибуху гранати РГД-5 - У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)
    Будинок після вибуху гранати РГД-5
    фото: rv.npu.gov.ua

    Внаслідок вибуху загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий

    У Здолбунові Рівненської області ввечері 10 лютого стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, було пошкоджено вікна, стіни та двері приміщення. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

    Зазначається, що у будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. Загинули 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.

    Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем.

    За даним фактом слідчі відділення поліції № 6 (м. Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).

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    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)
    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)
    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)
    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)
    фото: rv.npu.gov.ua

    Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється.

    Раніше повідомлялося, що на Вінниччині п’яний чоловік зайшов до міської ради з гранатою в руках.

    Також у січні поліція затримала киянина з гранатою в кишені (фото).

    Теги: Національна поліція України вибух граната смерть боєприпаси Рівненщина
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    У будинку на Рівненщині вибухнула граната: двоє загиблих (фото, відео)