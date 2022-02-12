Під Києвом батько та син зі стріляниною викрали авто (відео)

Правоохоронцям вдалося встановити особи викрадачів

У селі Горенка, що під Києвом, двоє чоловіків силою і зі стріляниною заволоділи чужим автомобілем BMW, виштовхавши власника з салону. Про це повідомляє поліція Київської області. Подія сталася 10 лютого близько 20.00.

Того вечора до автомобіля BMW, який стояв на узбіччі, підійшли двоє чоловіків.

Один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив у повітря, після чого сів в автомобіль Skoda Fabia. У цей час інший чоловік виштовхав водія BMW із салону, відібрав ключі, сів до автівки та поїхав у невідомому напрямку.

На пошуки зловмисників виїхали всі наряди поліції міста Бучі.

Згодом правоохоронцям вдалося встановити особи викрадачів – це 48-річний та 28-річний батько та син, мешканці Києві. Під час обшуку поліціянти вилучили патрони та інші речові докази. Вдалося встановити, жодних дозволів на зброю стрілець не мав.

До того ж батько вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічних злочинів. Так, 12 січня 2022 року чоловік разом із 41-річним спільником у столиці напали на місцевого жителя та викрали автомобіль. Їх затримали у порядку ст. 208 КПК, однак суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тепер чоловік наважився на вчинення нового злочину, але вже з сином.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Чоловікам загрожує до 20 років.

Раніше повідомлялося, що оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції викрили службовців митного посту Одеської митниці, які причетні до організації та функціонування «схеми» під час розмитнення імпортних автомобілів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво якого здійснює Офіс Генпрокурора, триває. Встановлюється повне коло причетних до «схеми» осіб.